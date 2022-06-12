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Giriş Tarihi: 12.6.2022 12:04 Son Güncelleme: 12.6.2022 12:07

Fenerbahçe Beko'dan Chinanu Onuaku hamlesi! Sezonun MVP'siydi...

Fenerbahçe Beko’dan Chinanu Onuaku hamlesi! Sezonun MVP’siydi...

Fenerbahçe Beko, İsrail Ligi ekiplerinden Bnei Herzliya'da forma giyen Chinanu Onuaku'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Beko, seneler sonra Ekpe Udoh'un yerini doldurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilere transfer olduğu andan itibaren takımın en başarılı isimlerinden biri olan Birleşik Amrikalı pivot unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştı.

FENERBAHÇE BEKO'YA EKPE UDOH OLMAYA GELİYOR

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e karşı şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. TrendBasket'in haberine göre; Sarı Kanarya pivot pozisyonunda oynayan Chinanu Onuaku'ya talip oldu.

İsrail Ligi ekiplerinden Bnei Herzliya'da forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu, İsrail'de sezonun oyuncusu (MVP) seçildi.

FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ MACCABI TEL AVIV

Maccabi Playtika Tel Aviv'in 25 yaşındaki pivot için istekli olduğu ve harekete geçtiği belirtildi. Valencia Basket'in de transfer teklifini sunduğu Chinanu Onuaku için Fenerbahçe Beko'nun nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

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Fenerbahçe Beko'dan Chinanu Onuaku hamlesi! Sezonun MVP'siydi...
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