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Giriş Tarihi: 24.6.2022 13:39

AX Armani Exchange Milan, Brandon Davies'i kadrosuna kattı

AA
AX Armani Exchange Milan, Brandon Davies’i kadrosuna kattı

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan ABD'li pivot Brandon Davies'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Davies ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Fransa'da Elan Chalon, Monaco, İtalya'da Pallacanestro Varese ve Litvanya'da Zalgiris formaları giyen Davies, 2019'da İspanya ekibi Barcelona'ya imza atmıştı.

Davies, son iki sezondur THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde boy gösteren Barcelona'da 2 İspanya Kupası ve bir İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 36 maça çıkan Davies, 9,9 sayı ve 3,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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AX Armani Exchange Milan, Brandon Davies'i kadrosuna kattı
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