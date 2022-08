NBA ve BİDEV, Türkiye’de Junior NBA Ligi kuruyor

NBA ve BİDEV, Jr. NBA Türkiye Ligi oluşturmak iş birliği anlaşması imzaladı. Program, ilk yılında 11-14 yaş grubunda erkekler ve kızlar için 30 ilk öğrenim okulunun katılımı ile yapılacak. Jr. NBA Türkiye Ligi, ekim ayında gerçekleşecek seçimler ile her okulun bir NBA takımına eşleşmesi ile başlayacak ve aralık ayında gerçekleşecek finalle sona erecek. Düzenlenen iş birliği anlaşmasına BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus ve NBA Avrupa ve Ortadoğu Basketbol Operasyonları Direktörü Henry Utku katıldı.

HASAN ARAT: BU İŞ BİRLİĞİMİZİ İLERLEYEN DÖNEMDE ANADOLU'DA DA HAYATA GEÇİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, "BİDEV sadece bir vakıf değil, basketbola gönül vermiş, Türk basketbolunun gelişmesine katkı sağlamak için bir araya gelmiş bir aile. Çocuklar ve gençler için fırsat eşitliği yaratarak zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. BİDEV olarak basketbolu, aydın ve nitelikli bireyler yetiştirmek için bir araç olarak görüyor, ilk adımı BİDEV ve NBA iş birliği ile atarak erkekler ve kızların geleceği için önümüzdeki yıllarda büyüyecek bir BİDEV-Jr.NBA Ligi programının başlangıcının heyecanını yaşıyoruz. Bu iş birliğimizi ilerleyen dönemde Anadolu'da da hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

EYAL TARABLUS: TÜRKİYE'DE BASKETBOL VE NBA'İN POPÜLARİTESİ HER GEÇEN SENE ARTIYOR

Türkiye'de basketbol ve NBA'in popülaritesinin her geçen sene arttığını dile getiren BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus, "Basketbol topunu eline alan her çocuk bir gün üzerinde bir NBA takımı forması görmenin hayalini kurar. BİDEV'de bu hayallere uzanan yolculukta NBA ile çalışacak olmaktan gurur duyuyoruz. Jr.NBA Ligi turnuva formatının her okul, çocuk ve koç tarafından hızlıca benimseneceğini ve muhteşem bir sezon olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

HENRY UTKU: BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ

NBA Avrupa ve Ortadoğu Basketbol Operasyonları Direktörü Henry Utku ise yaptığı açıklamada, "Jr. NBA Ligi programını, oyunu öğretme isteğimizi ve genç erkekler ve kızlar için değerlerimizi paylaşan BİDEV ile Türkiye'de başlatıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.