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Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:13 Son Güncelleme: 15.8.2022 16:44

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi belli oldu

AA
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis’in teknik ekibi belli oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler belli oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun teknik kadrosunda Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi. Ekipte kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yer alacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu:

Takım Menajeri: Cenk Renda

Başantrenör: Dimitris Itoudis

Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener

Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi belli oldu
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