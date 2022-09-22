Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Zenit'e transfer olan Heurtel'e Fransa'dan dev yaptırım!
Giriş Tarihi: 22.9.2022 13:25 Son Güncelleme: 22.9.2022 13:35

Zenit'e transfer olan Heurtel'e Fransa'dan dev yaptırım!

DHA
Zenit’e transfer olan Heurtel’e Fransa’dan dev yaptırım!

Rusya'nın Zenit St. Peterburg ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Thomas Heurtel'e Fransa Basketbol Federasyonu'ndan yaptırım geldi. Fransız oyun kurucunun, Rus kulübünde forma giydiği sürece milli takıma seçilmeyeceğini açıklandı.

Fransa Basketbol Federasyonu Ağustos ayının başında bir bildiri yayımlayarak Rus ya da Belarus takımlarıyla sözleşme imzalayan Fransız basketbolcuların milli takıma davet edilmeyeceğini açıklamıştı.

Rus kulübü Zenit, dün yaptığı açıklama ile Thomas Heurtel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Fransa Basketbol Federasyonu, Thomas Heurtel ile ilgili olarak açıklama paylaştı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMEYECEK

Federasyon açıklamasında temmuz ayında da adı Rus kulüpleriyle anılan Heurtel'in yeminli bir ifade vererek herhangi bir Rus takımıyla sözleşme ya da ön protokol imzalamadığını belirttiğini vurguladı. Resmi imzaların atılmasının ardından federasyon, Heurtel'in Zenit St. Petersburg kulübünde forma giydiği sürece 2024 Paris Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere bir daha milli takıma davet edilmeyeceğini belirtti.

Fransa, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'ya kaybederek gümüş madalya kazanmıştı. Heurtel, bu turnuvada Fransa ile çıktığı 9 maçta 10.4 sayı, 2.4 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: Aralık geliyor...
SON DAKİKA: NATO'dan Rusya'nın restine rest: Putin için işler yolunda gitmiyor, nükleer savaşı kazanamaz
Son Dakika Haberi: Yeni TOKİ indirimi müjdesi! Başkan Erdoğan detayları paylaşacak: İndirim kampanyası geliyor
Seri cinayetler işlemişti adliyeye sevk edildi
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 21 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef potaya giren isimler!
Antalya'da üvey baba dehşeti: 14 yaşındaki çocuğu...
Kaşık atmak ne anlama geliyor? MasterChef kaşık atma ne demek, anlamı nedir? MasterChef Mehmet Şef yere kaşık attı!
Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed'in İstanbul'daki konuşması iptal edildi
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Rusya'yı kimse tehdit etmiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Zenit'e transfer olan Heurtel'e Fransa'dan dev yaptırım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA