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Giriş Tarihi: 20.10.2022 23:10 Son Güncelleme: 20.10.2022 23:12

Fenerbahçe Beko geriden geldi galibiyeti aldı! Kanarya namağlup devam ediyor...

AA
Fenerbahçe Beko geriden geldi galibiyeti aldı! Kanarya namağlup devam ediyor...

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, evinde İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i 79-77 yenerek yoluna namağlup devam ediyor.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket'i 79-77 yendi.

Sarı-lacivertliler 4. maçında 4. galibiyetini elde ederken, Valencia Basket 3. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 20, Calathes 8, Hayes-Davis 17, Pierre 2, Motley 16, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Edwards 2, Jekiri 2, Guduric 10, Booker 2

Valencia Basket: Claver 7, Puerto 7, Prepelic 4, Jones 16, Dubljevic 13, Harper 5, Pradilla 3, Lopez-Arostegui 5, Van Rossom 10, Radebaugh 2, Alexander 5

1. periyot: 20-25

Devre: 34-43

3. periyot: 60-58

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Fenerbahçe Beko geriden geldi galibiyeti aldı! Kanarya namağlup devam ediyor...
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