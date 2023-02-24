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Giriş Tarihi: 24.2.2023 23:04 Son Güncelleme: 24.2.2023 23:05

Son dakika haberi: A Milliler Letonya engelini aşamadı! Tüm gelir AFAD'a bağışlanacak...

İHA
Son dakika haberi: A Milliler Letonya engelini aşamadı! Tüm gelir AFAD’a bağışlanacak...

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, Letonya’ya 83-74'lük skorla mağlup oldu.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci tur I Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, Letonya'ya 83-74'lük skorla mağlup oldu.

Müsabaka öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin hatırasına saygı duruşunda bulunuldu. Milliler FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda Letonya ile oynadığı müsabakasının gelirleri, AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarına bağışlanacak.

1. Periyot: 23-26 (Letonya lehine)
Devre: 46-49 (Letonya lehine)
3. Periyot: 70 -53 (Letonya lehine)

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Son dakika haberi: A Milliler Letonya engelini aşamadı! Tüm gelir AFAD'a bağışlanacak...
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