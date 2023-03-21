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Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:55

NBA'de LaMelo Ball hazırlık kampına yetişmeyi umuyor

AA
NBA’de LaMelo Ball hazırlık kampına yetişmeyi umuyor

Ayak bileği kırılan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Charlotte Hornets'ın all-star oyun kurucusu LaMelo Ball, gelecek sezonun hazırlık kampına kadar sağlığına kavuşmayı umduğunu söyledi.

Bu sezon üç kez sol ayak bileği burkulduğu ve sağ ayak bileği kırıldığı için 36 karşılaşmaya çıkabilen Ball, izlemeye gittiği Charlotte Hornets-Indiana Pacers maçında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

21 yaşındaki basketbolcu, eylüldeki hazırlık kampına kadar hazır olup olmayacağı sorusuna, "Play-off şansımız kalmadığı için kaç maç oynadığımın önemi yok. Rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde geçirip en sağlıklı halimle dönmeye çalışıyorum. Artık gelecek sezona hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

2021'de yılın çaylağı ödülünü alan, 2022'de de all-star seçilen Ball, bu sezon sakatlandığı 28 Şubat tarihine kadar 23,3 sayı, 8,4 asist ve 6,4 ribaunt ortalamalarıyla oynuyordu.

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NBA'de LaMelo Ball hazırlık kampına yetişmeyi umuyor
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