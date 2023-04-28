Real Madrid-Partizan maçına ilişkin karar açıklandı!

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un, Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Çok sayıda oyuncu, birbirine fiziksel müdahalede bulundu. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı bitirme kararı aldı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Partizan, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı. Serinin üçüncü karşılaşması, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak. Sırbistan temsilcisi, bu mücadeleyi de kazanırsa Dörtlü Final'e kalacak.

YABUSELE ÖZÜR DİLEDİ

Dante Exum'u yere indirerek kavgayı büyüten Real Madrid'li Yabusele: "Dün geceki davranışımdan çok büyük bir pişmanlık duyuyorum. Her zaman harika ilişkiler içinde olduğumuz bir kulüp olan Partizan'dan, Dante Exum'dan ve ailesinden, takım arkadaşlarımdan, kulübümden ve tüm seyircilerden özür dilerim."