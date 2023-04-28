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Giriş Tarihi: 28.4.2023 13:11 Son Güncelleme: 28.4.2023 13:14

Real Madrid-Partizan maçına ilişkin karar açıklandı!

İHA
Real Madrid-Partizan maçına ilişkin karar açıklandı!

THY EuroLeague'de çıkan olaylar nedeniyle erken bitirilen Real Madrid - Partizan maçının skoru 95-80 Partizan lehine tescil edildi. Maçın bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un, Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Çok sayıda oyuncu, birbirine fiziksel müdahalede bulundu. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı bitirme kararı almıştı.

THY EuroLeague play-off'larında serinin ikinci maçında Partizan, Real Madrid'e konuk oldu. Maçın bitimine 2 dakika kala sahada oyuncular arasında kavga çıktı. Müsabakanın hakemleri, her iki takımdan da birçok oyuncusunu parkeye girmesinden dolayı diskalifiye edildiği için maçı 2 dakika kala bitirdi. EuroLeague'den yapılan açıklamada, "Olaylara karışan basketbolcuların diskalifiye olduğu iki takımda da parkeye çıkacak en az ikişer oyuncu kalmadığı gerekçesiyle müsabakanın bitirildiği andaki 95-80'lik skorla Partizan lehine tescil edildiği belirtildi. Rapor edilen saha içi olaylarıyla ilgili cezaların, EuroLeague Bağımsız Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesinin ardından 24 saat içinde açıklanacağı" aktarıldı.

YAŞANAN OLAYLAR ŞİDDETLE KINANDI

Ayrıca EuroLeague yönetiminin maç sonunda yaşanan olayları şiddetle kınadığı, bu tür olayların lig ve kulüplerin teşvik ettiği ve basketbol sporunun bünyesinde barındırdığı saygı değerlerini temsil etmediği vurgulandı.

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Mücadelenin bitimine 1 dakika 40 saniye kala Real Madrid'den Sergio Llull'un, Kevin Punter'a yaptığı sert faul sonrasında iki basketbolcu arasında yaşanan gerginlik, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla arbedeye dönüşmüştü. Çok sayıda oyuncu, birbirine fiziksel müdahalede bulundu. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı bitirme kararı aldı.

Deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanan Partizan, play-off çeyrek final serisinde Real Madrid karşısında 2-0 üstünlük yakaladı. Serinin üçüncü karşılaşması, 2 Mayıs Salı günü Partizan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da yapılacak. Sırbistan temsilcisi, bu mücadeleyi de kazanırsa Dörtlü Final'e kalacak.

YABUSELE ÖZÜR DİLEDİ

Dante Exum'u yere indirerek kavgayı büyüten Real Madrid'li Yabusele: "Dün geceki davranışımdan çok büyük bir pişmanlık duyuyorum. Her zaman harika ilişkiler içinde olduğumuz bir kulüp olan Partizan'dan, Dante Exum'dan ve ailesinden, takım arkadaşlarımdan, kulübümden ve tüm seyircilerden özür dilerim."

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Real Madrid-Partizan maçına ilişkin karar açıklandı!
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