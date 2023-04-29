R.Madrid-Partizan maçında 22 kişinin ihracıyla biten kavga, İspanyol ve Sırp basınına böyle yansıdı:Utanç

Önceki gece oynanan Real Madrid-Partizan maçında, EuroLeague tarihinin en büyük kavgalarından biri yaşandı. Playofflarda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesindeözellikle Yabusele'nin rakip oyuncu Exum'a çok sert müdahalesinden sonra yaşananlar, İspanyol ve Sırp basınında geniş yankı uyandırdı. Tam 22 kişinin ihracıyla biten karşılaşmanın ardından İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS, skandal olaya 1. sayfadanbaşlığını attı. Marca ise manşetindeifadesini kullandı.Sırp Dnevni Danas gazetesi,diye yazarken, Madrid'in oyun kurucusu Llull'ün meydan savaşını başlatan isim olduğunu belirtti. Olayın ardından sporculara da ceza yağdı. EuroLeague yönetimi,Ayrıca iki takım da 50 bin Euro'luk para cezasına çarptırıldı.EXUM'A yaptığı acımasız ve skandal hareketle eleştirilerin odağı haline gelen Yabusele, Instagram hesabından açıklama yaptı. Davranışından dolayı çok pişman olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu,dedi.Guerschon Yabusele - DiskalifiyeDante Exum - DiskalifiyeKevin Punter - Sportmenlik dışı faul, diskalifiyeSergio Llull - Sportmenlik dışı faulMario Hezonja - DiskalifiyeDzanan Musa - DiskalifiyeGabriel Deck - DiskalifiyeJames Nunnally - DiskalifiyeMathias Lessort - DiskalifiyeNigel Williams-Goss - Diskalifiye, kavgaAnthony Randolph - Diskalifiye, kavgaRudy Fernandez - Diskalifiye, kavgaAlberto Abalde - Diskalifiye, kavgaAdam Hanga - Diskalifiye, kavgaSergio Rodriguez - Diskalifiye, kavgaTristan Vukcevic - Diskalifiye, kavgaAleksa Avramovic - Diskalifiye, kavgaAlen Smailagic - Diskalifiye, kavgaIoannis Papapetrou - Diskalifiye, kavgaUros Trifunovic - Diskalifiye, kavgaDanilo Andjusic - Diskalifiye, kavgaYam Madar - Diskalifiye, kavgaReal Madrid benchi - Bench kavgasıPartizan benchi - Bench kavgası