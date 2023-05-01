Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Türkiye’nin FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki rakipleri belli oldu
Giriş Tarihi: 1.5.2023 15:20

Türkiye’nin FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki rakipleri belli oldu

İHA
Türkiye’nin FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye, 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda C Grubu’nda Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile mücadele edecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu tarafından FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın kura çekimi Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleşti. Kura çekimine göre Türkiye, 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda C Grubu'nda Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile mücadele edecek.

Avrupa kıtası için grupların tamamı şu şekilde oluştu:
A Grubu: Çekya, Kuzey Makedonya, İsrail, Estonya
B Grubu: Portekiz, Polonya, Macaristan, Bosna Hersek
C Grubu: Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, İzlanda
D Grubu: Hollanda, Hırvatistan, Belçika, İsveç
Turnuvada A ve B grupları maçlarını Polonya ve Estonya'da oynayacak olup C ve D gruplarının maçları Türkiye'de oynanacak.
Avrupa kıtasından 16, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarından da 8'er takım elemelerde mücadele edecek. Avrupa Kıtası'ndan 2, diğer kıtalardan ise 1'er takım FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılım hakkı kazanacak.
Olimpiyat Eleme Turnuvaları, Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek olup, 24 takım 6'şarlı 4 ayrı turnuvada mücadele edecek. Her turnuvanın kazananı 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
Kaftancıoğlu'ndan ülkücü gençlere tehdit: Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajında asgari ücret vurgusu: Beraber başardık
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "asgari ücret" göndermesi: Uyan da balığa gidelim...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
Kantaron yağıyla gelen şifa
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki rakipleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA