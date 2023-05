Türkiye’nin FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndaki rakipleri belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu tarafından FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın kura çekimi Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleşti. Kura çekimine göre Türkiye, 12-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda C Grubu'nda Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile mücadele edecek.

Avrupa kıtası için grupların tamamı şu şekilde oluştu:

A Grubu: Çekya, Kuzey Makedonya, İsrail, Estonya

B Grubu: Portekiz, Polonya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan, İzlanda

D Grubu: Hollanda, Hırvatistan, Belçika, İsveç

Turnuvada A ve B grupları maçlarını Polonya ve Estonya'da oynayacak olup C ve D gruplarının maçları Türkiye'de oynanacak.

Avrupa kıtasından 16, Amerika, Afrika ve Asya kıtalarından da 8'er takım elemelerde mücadele edecek. Avrupa Kıtası'ndan 2, diğer kıtalardan ise 1'er takım FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılım hakkı kazanacak.

Olimpiyat Eleme Turnuvaları, Temmuz 2024'te gerçekleştirilecek olup, 24 takım 6'şarlı 4 ayrı turnuvada mücadele edecek. Her turnuvanın kazananı 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanacak.