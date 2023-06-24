Devler burada yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın Basketbol Üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. 10 bin kişi kapasiteli spor salonunun yanı sıra bin kişilik antrenman ve maç salonunun da yer alacağı tesisin önemine değinen Bakan Bak, "Tesis içerisine, geleceğin 'DevAdam'larının yetişeceği 3 adet altyapısalonu kuruyoruz, bu salonda yılda8 bin maç oynanacak. Sporcu kardeşlerimizintüm ihtiyaçlarının gözetilerekdizayn edileceği otel ve kampmerkezi ile adeta bir okul görevi görecek.Şehrin kalbinde konumlandırılantesiste basketbol müzesi, basketbolkütüphanesi, alışveriş, konser veyeme-içme alanları da bulunacak" ifadelerini kullandı.
Yapımı süren Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.