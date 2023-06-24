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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Devler burada yetişecek

Devler burada yetişecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın Basketbol Üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. 10 bin kişi kapasiteli spor salonunun yanı sıra bin kişilik antrenman ve maç salonunun da yer alacağı tesisin önemine değinen Bakan Bak, "Tesis içerisine, geleceğin 'Dev Adam'larının yetişeceği 3 adet altyapı salonu kuruyoruz, bu salonda yılda 8 bin maç oynanacak. Sporcu kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının gözetilerek dizayn edileceği otel ve kamp merkezi ile adeta bir okul görevi görecek. Şehrin kalbinde konumlandırılan tesiste basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları da bulunacak" ifadelerini kullandı.

Yapımı süren Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

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Devler burada yetişecek
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