Devler burada yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın Basketbol Üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. 10 bin kişi kapasiteli spor salonunun yanı sıra bin kişilik antrenman ve maç salonunun da yer alacağı tesisin önemine değinen Bakan Bak,ifadelerini kullandı.Yapımı süren Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.