Darüşşafaka Lassa’dan sponsorluk anlaşması!

Kulüpten yapılan açıklamada, Darüşşafaka Lassa, altyapı takımları ve Daçka Basket Akademinin maç ve antrenmanlarda giyeceği forma ve lisanslı ürünlerin 2 yıl boyunca Sportive tarafından üretileceği belirtildi.

Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Abdurrahman Saruhan, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Darüşşafaka Spor Kulübünün en büyük sermayesi itibarı. Bu sebeple attığımız her adımda, kulübümüzü muteber markalarla yan yana görme arzusu taşıyoruz. Bu bağlamda Sportive gibi kıymetli bir marka ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tıpkı Sportive gibi Darüşşafaka Spor Kulübü, kendi öz kaynaklarıyla değer yaratma konusunda büyük hassasiyet taşıyor. Bu açıdan çok anlamlı bir iş birliği sağlamış bulunuyoruz. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyor, birlikte terleteceğimiz yeni formalarımızla yepyeni başarılar temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sportive Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Selgur ise Darüşşafaka ile yaptıkları iş birliğinden gurur duyduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin en kıymetli basketbol temellerine sahip, altyapısıyla Türk basketbolunun gelişimine ve nitelikli basketbolcular yetişmesine önemli katkıları yapan Darüşşafaka Kulübü ile partner olmak, ülkemizin en büyük yerel sermayeli spor perakendesi Sportive'in salon sporlarındaki liderliğini daha da ileriye taşımıştır. Darüşşafaka Lassa ve Sportive partnerliğinin uzun yıllar verimli ve değer katan bir iş birliği modeliyle ilerlemesini diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Darüşşafaka Lassa'nın tüm forma ve lisanslı ürünleri, yeni sezon itibarıyla Sportive mağazaları ve "sportive.com.tr" adresinden satışa sunulacak.