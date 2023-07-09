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Giriş Tarihi: 9.7.2023 13:57

Cedi Osman'ın takımı Spurs, başantrenörü Popovich ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

AA
Cedi Osman’ın takımı Spurs, başantrenörü Popovich ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

NBA'de milli oyuncu Cedi Osman'ın da yeni sezonda formasını giyeceği San Antonio Spurs, 74 yaşındaki başantrenörü Gregg Popovich ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

NBA'den yapılan açıklamada, "San Antonio Spurs bugün başantrenör Gregg Popovich'in beş yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp politikası uyarınca, sözleşmenin şartları açıklanmadı." ifadeleri yer aldı.

Spurs'ın başına 1999 yılında geçen Popovich, görev süresi boyunca takımını; 1999, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere toplamda beş NBA şampiyonluğuna taşıdı.

Popovich, başantrenörlük kariyerinde 1366 normal sezon galibiyetiyle NBA'de en fazla maç kazanan başantrenör rekorunu da elinde bulunduruyor.

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Cedi Osman'ın takımı Spurs, başantrenörü Popovich ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
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