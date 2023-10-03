Anadolu Efesli Elijah Bryant, THY Avrupa Ligi’nde yeniden zirveyi hedefliyor

AA'nın basketbolda 5 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi mücadelesi öncesi ligin tarihine, Türk takımlarının başarılarına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Elijah Bryant'ın görüşlerine yer verildi. Bryant, takım kadrosu ile teknik ekipteki değişim ve yeni sezonla ilgili açıklamada bulundu.

Üst üste iki şampiyonluktan sonra THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon play-off'lara kalamayan Anadolu Efes'in 28 yaşındaki oyuncusu, yeni sezona olabildiğince hazır girmek istediklerini belirterek "Yeni sezon yaklaşıyor. Her takım gibi sahaya çıkıp elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve neler olacağını göreceğiz. Kişisel olarak bu sezona daha motive bir şekilde hazırlandım. Sahada en iyi performansımı sergilemeye çalışacağım. Umarım sezonu önce play-off'lar, sonrasında Dörtlü Final ve şampiyonlukla taçlandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"YENİ ANTRENÖRÜMÜZLE İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Yeni bir takım olmanın getirdiği zorlukları aşmaya çalıştıklarını dile getiren Bryant, yeni başantrenörleri Erdem Can ile iyi sonuçlar alacaklarına inandığını kaydetti. Birlikte daha fazla zaman geçirerek adaptasyon sürecini en iyi şekilde atlatmak istediklerini vurgulayan ABD'li basketbolcu, "Yeni bir takım olmanın getirdiği zorlukları yavaş yavaş aşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz birkaç hafta bizim için verimliydi. Sadece saha içinde değil saha dışında da birbirimizi tanımaya çalıştık. Adım adım ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Geçmiş yıllara göre şu an daha planlı ilerlediklerini aktaran Bryant, "Günün sonunda tabii ki takımın performansı sahadaki oyunculara bağlı. Antrenörler de zaman zaman oyunculara sahada özgürlük tanıyabiliyor. Daha sezonun başlamasına belli bir süre var ve şu an konuşmak için erken ama yeni antrenörümüzle iyi işler yapacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.

"BİR ADIM ÖNE ÇIKARAK SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIZ"

Bryant, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Oklahoma City Thunder'a transfer olan eski takım arkadaşı Vasilije Micic'in eksikliğini kapatmaya çalışacaklarını ifade etti. Micic'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Bryant, "Tabii ki takımda eksikliği hissedilecektir ama birçok yetenekli oyuncumuz var. Darius, Shane, Rodrigue ve ben bir adım öne çıkarak sorumluluk almak zorundayız. Verilen fırsatı iyi kullanarak bu eksiği kapatmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Eski başantrenörleri Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile yapacakları maçlara da değinen skorer oyuncu, "Medya için duygusal bir karşılaşma olabilir ama benim açımdan sadece oynanması gereken bir basketbol maçı. Bu maçı, harika bir takım, antrenör ve kulübe karşı oynayacağımız güzel bir fırsat olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes taraftarını iyi ve kötü anlarda takıma destek vermeye davet eden Bryant, kendileri için çok özel bir sezon olacağına inandığını sözlerine ekledi.