NBA’deki gururumuz Alperen, başarısının sırrını açıkladı: Kötü oynarsam babam kızar!

Türkiye'yiNBA'de temsil eden milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla bu sezona damga vurmuş durumda. All-Star'a seçilmek için mücadele veren tecrübeli oyuncu, ABD'de yaşadıklarını ve bu sezonki performansını anlattı. İşte öne çıkanlar:Takımda güzel bir uyum var. Arkadaşlarım da bana çok yardımcı oluyor.Ailem yaklaşık 1 aydır burada. Onlar gelince düzenim daha iyi oluyor. Kötü oynadığımda biliyorum ki babam bana kızacak ki kızıyor da. Tribünde görüyorum onu, 'hadisene, hadi' şeklinde söylemleri oluyor. Babamlar buradayken kötü oynama lüksüm yok. Onlardan güç alıyorum ve mutluluk veriyorlar bana.18 Şubat'ta NBA All-Star karşılaşmasında olmayı çok isterim ama batıda olduğum için çok iyi oyuncu ve takımlar var. Türkiye'den büyük destek alıyorum. Olursa çok güzel olur, olmazsa da önümde çok uzun yıllar var. Bir gün bunu gerçekleştireceğimi biliyorum.Gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyorum. Ben de bir gün emekli olduğumda bunları görmek isterim.Türk bayrağını temsil edebilmek benim için onur verici bir durum.All-Star oylamasında Türkiye'den kendisini çok duygulandıran destekler geldiğini aktaran milli oyuncu, "Çok büyük bir destek var ve bu beni duygulandırıyor.Onların arkamda olduğunu hissediyorum. Bu saygıyı kazanmak benim için onur verici" diye konuştu.Bu sezon birçok maçta double-double yapıp, kariyer rekoru kıran Alperen, önceki sabah Houston Rockets'in, Brooklyn Nets'i 112-101 yendiği karşılaşmada 30 sayı, 8 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blokla galibiyette büyük pay sahibi oldu.