Şampiyon Fenerbahçe

ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Mersin’i son saniye üçlüğüyle deviren sarı-lacivertliler, kupayı 14. kez havaya kaldırdı
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, Anderson ve Meesseman'ın etkili performansıyla soyunma odasına 37-28 üstün girdi. Holingsvorth'nin sayılarıyla direncini koruyan ÇBK Mersin, farkı kapattı. Son dakikaları kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe, rakibinin geri dönüşüne karşılıkveremeyince normal süre 71-71 bitti. Heyecan uzatma bölümünde de devam etti. Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile Kanarya 79-76 zafere uzanıp, 14. kez bu kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'deMcbride (15)-Howard (15)-Anderson (15)üçlüsü toplam 45 sayı üretti.