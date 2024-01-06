Şampiyon Fenerbahçe

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, Anderson ve Meesseman'ın etkili performansıyla soyunma odasına 37-28 üstün girdi. Holingsvorth'nin sayılarıyla direncini koruyan ÇBK Mersin, farkı kapattı. Son dakikaları kıran kırana geçen maçtaHeyecan uzatma bölümünde de devam etti. Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile Kanarya 79-76 zafere uzanıp, 14. kez bu kupanın sahibi oldu.