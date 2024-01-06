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Giriş Tarihi: 6.1.2024

Şampiyon Fenerbahçe

Şampiyon Fenerbahçe

ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Mersin’i son saniye üçlüğüyle deviren sarı-lacivertliler, kupayı 14. kez havaya kaldırdı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i uzatmalarda 79-76 yenerek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, Anderson ve Meesseman'ın etkili performansıyla soyunma odasına 37-28 üstün girdi. Holingsvorth'nin sayılarıyla direncini koruyan ÇBK Mersin, farkı kapattı. Son dakikaları kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe, rakibinin geri dönüşüne karşılık veremeyince normal süre 71-71 bitti. Heyecan uzatma bölümünde de devam etti. Meesseman'ın son saniye üçlüğü ile Kanarya 79-76 zafere uzanıp, 14. kez bu kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'de Mcbride (15)-Howard (15)-Anderson (15) üçlüsü toplam 45 sayı üretti.

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