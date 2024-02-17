Türkiye Kupası’nda ilk finalist Anadolu Efes

Anadolu Efes 81 - 77 Pınar Karşıyaka

Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

Hakemler: Fatih Arsalanoğlu, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Larkin 23, Beaubois 4, Braynt 8, Salih Altuntaş, Erten Gazi 10, Clyburn 10, Burak Can Yıldızlı, Pleiss 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 1

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 5, Carey 18, Mc Collum 20, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazılı 2, Hilliard, Vitto Brown 10, Mert Celep, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 23-16

Devre: 36-30

3. Periyot: 57-56



Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Anadolu Efes, hızlı hücumlar ve faullerden doğan serbest atışlarla önde götürdüğü ilk çeyreği 23-16 galip tamamladı. Farkı kapatmak isteyen Pınar Karşıyaka, sert savunmayla devrenin bitimine 6,5 dakika kala üstünlüğü ele geçirdi: (24-23). Ancak Anadolu Efes, bulduğu kritik 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 36-30 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Pınar Karşıyaka, hızlı hücumlarla devrenin bitimine 5 dakika kala öne geçti: (49-45). Anadolu Efes ise faullerden doğan serbest atışlardan bulduğu basketlerle skora ortak oldu. Pota altındaki sert savunmayla rakibin sayı üretmesine engel olan mavi-beyazlılar, 3. periyodu da 57-56 önde geçti. Son periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, farkı bir ara 9 sayıya (67-58) kadar çıkardı. Geriye kalan sürede rakibinin farkı kapatmasına engel olan Anadolu Efes, mücadeleyi 81-77 kazandı.