NBA’de Denver Nuggets, Batı Konferansı’nın zirvesinde! Bulls’un DeMar’ı 46 sayı attı...

NBA'e 9 maçla devam edildi. Heat'e konuk olan Nuggets, Michael Porter Jr'ın 25 sayı, 7 ribaunt, Aaron Gordon'ın 16 sayı, 8 ribaunt ve Nikola Jokic'in 12 sayı, 14 ribauntluk performanslarıyla galibiyete ulaştı. Üst üste 4, bu sezon 46. maçını kazanan Nuggets, Batı Konferansı'nda zirveye yerleşti.

Peş peşe 4 olmak üzere 30. mağlubiyetini yaşayan Heat'te ise Bam Adebayo 17 sayı, 13 ribaunt, Jimmy Butler 15 ve Terry Rozier 14 sayı üretti.