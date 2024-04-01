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Giriş Tarihi: 1.4.2024 11:21

LeBron James'ten emeklilik cevabı

LeBron James’ten emeklilik cevabı

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ne zaman emekli olacağını bilmediğini ancak çok uzun süre basketbol oynamaya devam etmeyeceğini söyledi. James, "Ne ve ne zaman olacağını bilmiyorum. Emekli olduğumda kapı kapanacak ama daha fazla zamanım kalmadı." ifadelerini kullandı.

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 116-104 mağlup ederek bu sezonki 42. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmayı 40 sayıyla tamamlayan LeBron James, maçın en skorer ismi olurken yıldız oyuncu maçı 7 ribaunt ve 5 asistle noktaladı.

Karşılaşmanın ardından James emekliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Daha ne kadar oynamayı planlıyorsun?" sorusuna LeBron James şu yanını verdi, "Çok uzun süre değil. Yani bir 21 yıl daha oynamayacağım, orası kesin. Ne ve ne zaman olacağını bilmiyorum. Emekli olduğumda kapı kapanacak ama daha fazla zamanım kalmadı." dedi.

LeBron James, bu sezon 25.4 sayı, 7.3 ribaunt ve 8.1 asist ortalamaları yakaladı.

NBA'e 2003'te adım atan yıldız oyuncu kariyerinde 4 şampiyonluk yaşadı.

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LeBron James'ten emeklilik cevabı
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