TBF’den Ergin Ataman’a destek mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin dün oynanan ikinci maçında, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, maç sonu yaptığı açıklamada, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.