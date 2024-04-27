Ben Türk’üm, bana bir şey yapamazsınız

THY EuroLeague'de çeyrek final ikinci maçında Panathinaikos'un önceki gece sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 95-79 yendiği karşılaşmanın ardından Yunan ekibini çalıştıran Ergin Ataman'a yönelik tehditler gündeme oturdu. Mücadele sonrası saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken, duruma tepki gösteren Ataman'ın "Benim soyunma odamda ne yapıyorsun! Kim bu adam! Bu adamı dışarı çıkarın!"
diye bağırdığı anlar kameralara yansıdı.
EUROLEAGUE YÖNETİMİ PROVOKE ETTİ
Düzenlenen basın toplantısında da rakip ekibin sözlü saldırısına maruz kaldığını anlatan Ataman, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Türkiye Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız"
dedi. Olayların iki takım arasındaki ilk maçtan sonra başladığına vurgu yapan Ataman, "Ben ilk karşılaşmadan sonra sadece hakemler hakkında konuştum. EuroLeague'in hakkımda yaptığı anlamsız açıklama, olayları bu raddeye getirdi. İnsanlar provoke oldu"
dedi.
ERDOĞAN'DAN DESTEK TELEFONU
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, İsrail teknik ekibi tarafından tehdit edilen Ergin Ataman ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Ergin Ataman'a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz" açıklamasını yaparken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise "Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız" i
fadelerini kullandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, "Ataman'a gerçekleştirilen haddini aşan tehdidi ve saygısızlığı kınıyoruz. Hocamızın arkasında olduğumuzu belirtiyor ve başarılar diliyoruz" mesajıyla tecrübeli çalıştırıcıya destek oldu.