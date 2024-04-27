Ben Türk’üm, bana bir şey yapamazsınız

THY EuroLeague'de çeyrek final ikinci maçında Panathinaikos'un önceki gece sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 95-79 yendiği karşılaşmanın ardından Yunan ekibini çalıştıran Ergin Ataman'a yönelik tehditler gündeme oturdu. Mücadele sonrası saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanırken, duruma tepki gösteren Ataman'ındiye bağırdığı anlar kameralara yansıdı.Düzenlenen basın toplantısında da rakip ekibin sözlü saldırısına maruz kaldığını anlatan Ataman,dedi. Olayların iki takım arasındaki ilk maçtan sonra başladığına vurgu yapan Ataman,dedi.Recep Tayyip Erdoğan, İsrail teknik ekibi tarafından tehdit edilen Ergin Ataman ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Ergin Ataman'a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz" açıklamasını yaparken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak isefadelerini kullandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, "Ataman'a gerçekleştirilen haddini aşan tehdidi ve saygısızlığı kınıyoruz. Hocamızın arkasında olduğumuzu belirtiyor ve başarılar diliyoruz" mesajıyla tecrübeli çalıştırıcıya destek oldu.