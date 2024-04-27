NBA play-off’larında Timberwolves, Suns’ı yenerek seriyi 3-0 yaptı

BUCKS'I UZATMADA YENEN PACERS SERİYİ 2-1 YAPTI

Milwaukee Bucks'ı uzatmada 121-118 mağlup eden Indiana Pacers, seriyi 2-1 yaptı. Pacers'ta Myles Turner 29 sayı, 9 ribaunt, Tyrese Haliburton 18 sayı, 16 asist, 10 ribaunt, Pascal Siakam 17 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Damian Lillard 28 sayı, 8 asist, Bobby Portis 17 sayı, 18 ribauntla maçı tamamladı.