Fenerbahçe Beko, Euroleague’de 4. oldu

İlk bölümde Olympiakos 5-2 öne geçerken, iki takım da uzun süre top kayıplarıyla sayı bulumadı. Sertaç Şanlı'nın basketiyle ilk 5 dakikalık bölümü 5-4 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, daha sonra pota altında etkili olarak farkı kapattı, çeyreğin son 2 dakikasına 2 sayı farkla önde girdi: 12-14. Kalan sürede pota altı ve hücumda etkili oynayan Olympiakos üst üste sayılarla farkı açarak periyodu 8 sayı önde tamamladı: 24-16.

Müsabakanın ikinci çeyreği de karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko'da Motley'nin ribauntlardaki etkili oyunu, sarı-lacivertlilerin hızlı hücumlarda sayı bulmasıyla sonuçlandı. Fenerbahçe Beko, periyodun ilk 3 buçuk dakikalık bölümünde farkı 1 sayıya indirmeyi başardı: 30-29. Molanın ardından Olympiakos 9-0'lık seri yakalayarak farkı 10 sayıya yükseltti: 39-29. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Olympiakos son saniye üçlüğüyle farkı 11 sayıya çıkararak soyunma odasına gitti: 48-37.