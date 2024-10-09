Hidayet Türkoğlu: 2025 bizim yılımız olacak

Türkiye
Basketbol Federasyonu'nda dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Hidayet Türkoğlu, 4 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen seçimde Efe Aydan ile yarışan Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak başkanlık koltuğunda kaldı. Efe Aydan ise 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. Basketbol camiasına teşekkür eden Hidayet Türkoğlu, "Kalıcı sportif ve mali başarı elde etmek için kararlılıkla yola devam edeceğiz.
Kulüplerimizle aldığımız ortak kararla, Avrupa'daki durumlarını etkilemeden yerli oyunculardan daha fazla verim almamızı sağladık. Orta ve uzun sürede onların tarihi başarılara imza atacağına inanıyoruz.
Basketbolu Anadolu'ya yayacağız. Basketbol Gelişim Merkezi devreye girdikten sonra yılda 8 bin maçın oynanmasını planlıyoruz. Bu sayede keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda oyuncuyu havuza katacağız. Böylece milli takımlarımızın geleceği güvence altına alınacak. 2025 yaz ayının milli takımlarımız için yeniden çıkış süreci olmasını planlıyoruz" diye konuştu.
YÖNETİM LİSTESİ
HİDAYET TÜRKOĞLU
BİLGE DONUK
HARUN ERDENAY
HÜSEYİN BEŞOK
HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU
MEHMET FATİH ÖZTÜRK
MUSTAFA SARIMERMER
RIZA SELİM DEMİR
SERDAR KARAGÖZ
TOLGA EGEMEN
YILMAZ ARGÜDEN