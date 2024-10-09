Hidayet Türkoğlu: 2025 bizim yılımız olacak

Basketbol Federasyonu'nda dün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Hidayet Türkoğlu, 4 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi. Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen seçimde Efe Aydan ile yarışan Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak başkanlık koltuğunda kaldı. Efe Aydan ise 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. Basketbol camiasına teşekkür eden Hidayet Türkoğlu,Kulüplerimizle aldığımız ortak kararla, Avrupa'daki durumlarını etkilemeden yerli oyunculardan daha fazla verim almamızı sağladık.Basketbolu Anadolu'ya yayacağız. Basketbol Gelişim Merkezi devreye girdikten sonra yılda 8 bin maçın oynanmasını planlıyoruz. Bu sayede keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda oyuncuyu havuza katacağız. Böylece milli takımlarımızın geleceği güvence altına alınacak. 2025 yaz ayının milli takımlarımız için yeniden çıkış süreci olmasını planlıyoruz" diye konuştu.HİDAYET TÜRKOĞLUBİLGE DONUKHARUN ERDENAYHÜSEYİN BEŞOKHÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRUMEHMET FATİH ÖZTÜRKMUSTAFA SARIMERMERRIZA SELİM DEMİRSERDAR KARAGÖZTOLGA EGEMENYILMAZ ARGÜDEN