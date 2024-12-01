Güçsüz olursam ezilirim!

Saha kenarındaki hareketleri nedeniyle 'Dişi Fatih Terim' lakabını alan Selen Erdem
'in topuk sesleri Yunanistan'dan duyuldu ve PAS Giannina'nın yeni koçu oldu. Çiçeği burnundaki Erdem, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Antalya Toroslar Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştırırken coşkunuz sosyal medyaya "Dişi Fatih Terim" olarak yansıyınca dikkat çektiniz. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?
Fatih Hoca ile bağdaşlaştırılmam, belli başlı özelliklerimizin benzemesi, adımın yan yana geçmesi büyük bir gurur. Topuklu ayakkabı, antrenörlüğe başladığım günden bu yana tercihim. Ben kadınları temsil ediyorum ve ayakkabılarıma, takılarıma, kıyafetime ayrı bir özen gösteriyorum. Her branşta birçok kadın antrenör arkadaşım beni takip ediyor. Bir erkeğe benzetildim ama ben kadınım ve kadının gücünü temsil ediyorum.
İnsanlar da bu güçlü kadın figürünü sevdiler.
Her gün kadınların öldüğü bir dünyada "Güçlü" duruşunuz önemli. Sizi örnek alan genç kızlara ne dersiniz?
Ne iş yaparsak yapalım, çok çalışıp konuya hakim olmak önemli. Maalesef ki erkek de kadın da aynı şeyi yapıyor ama ilk tercih erkekler oluyor. O nedenle biz kadınlar "Bir tık" daha iyi yapmalıyız. 'Ben çok daha iyi olduğuma eminim, ama onlar seçiliyorsa 3 kat daha fazla çalışacağım' dedim. Güçlü olmak zorundayım. Güçsüz olunca ezileceğimi biliyorum.
'Aaa bak' demesinler diye basketbola dair her şeyi bilmek zorundayım. Arka tarafta çok mobing de yedim ama vazgeçmedim. Onlar vazgeçsin. Kadınlara tavsiyem vazgeçmesinler, geri adım atmasınlar. Dik durduğumuz zaman onlar bir adım geri gidiyorlar. Cesaret edilmeyen şeylere cesaret ediyorum. Sevdiklerimi, ailemi bıraktım. Kimseden bir şey istemedim. Ben çalıştım, hak ettim ve aldım.
KISA KALACAĞIM DİYE GAZA GELDİM!
Basketbolla tanışmanız nasıl oldu?
Bizim çocukluğumuz sokakta geçti. Sokaktan
içeri girmezdik. Ne topu buluyorsak oynuyorduk.
Orta birde okulda basketbol kursu açıldı.
En yakın arkadaşım İrem kursa yazılmış, hâlâ en
yakın arkadaşımdır. "Benim boyum uzayacak sen kısa kalacaksın"
deyince gaza gelip kursa yazıldım.
Basketbol, hayatıma böylece girmiş oldu.
Topu eline aldığınız ilk günden bugüne gelinen süreç hayal ettiğiniz şekilde mi ilerledi?
Büyük oyuncu olma hevesiyle yanıp tutuşuyordum
ama büyük sakatlıklar geçirdim. Üst üste
gelen ameliyatlar sonrası doktorlarım 'Oynama.
Vücuduna da ailene de yazık' dedi. İlk ameliyatımı
15 yaşında geçirdim. 21-22'ye kadar 2-3
ameliyat oldum. Son sakatlıktan sonra baktım olmuyor, kopmak da istemedim. Çankaya Üniversitesi'nde antrenör oldum.
Asistan koçlukla
başlayan maceram buraya kadar geldi.
Türkiye'yi başka bir ülkede temsil
etmem büyük gurur.
ACIYI EVDE YAŞIYORUM
Kazanmak güzel de kaybedince ne hissediyorsunuz?
Kaybetmeyi hiç sevmiyorum.
Beni bilen biliyor. 2-3 gün kendime gelemiyorum. Bu profesyonel düşününce benim en büyük yanlışım.
Oyuncularıma hissettirmem ama evdeki
Selen o yenilginin acısını yaşar. 'Ne
yapsak kazanırdık' diye tekrar tekrar
düşünürüm, oturur kendimi eleştiririm.
Çok not tutarım. Odamın her yeri defterdir. Maçla ilgili aldığım notları ceketimin iç cebinde taşırım.
KADINIM, KADIN TAKIMI ÇALIŞTIRIRIM
2023'te Bursa Uludağ, 2024'te Antalya Toroslar ve 2025'e sayılı günler kala Yunanistan'dasınız. Giannina'dan teklif nasıl geldi?
Sosyal medyada görmüşler beni. Instagram
üzerinden bana ulaştılar. Menajerimle
iletişime geçtiler. Katar'dan da teklif
vardı. Bir maçlarını izlemek istediğimi
söyledim. Baktım müthiş bir seyirci var, tribünler full. Şehir basketbol için yanıp tutuşuyor.
Bizde futbol neyse burada da
basketbol o. Bu şehir başarıya aç. Benim
gibi. Kendimi burada güzel yansıtırım dedim ve 15 günde karar verip geldim.
Ertesi günü maça çıktım. Bir gün idman
yaptık. Bir konuşma yaptım. Kazanamadık
ama öyle bir mücadele ettik ve savaştık
ki herkes sonuçtan çok mücadeleye
odaklandı. Çok sıcak karşılandım. Verdiğim
karar için mutluyum.
Erkek takımının başında olmak ister misiniz?
Ben kadınım ve kadın takımı
çalıştırmak istiyorum. Benim
Yunanistan'a gelme nedenimde
de bu önemli rol oynadı.
Takımım "Biz artık takımımızı bir kadının çalıştırmasını istiyoruz"
dedi ve bu düşünce
de tercihimde rol
oynadı. İnşallah
Türkiye'de de
kadın koçların
sayıları
artar.
İKİ SENE ÖNCE DESELER 'YOK BE SELEN' DERDİM
Yunanistan'da yalnız değilsiniz, Türk basketbolunun en önemli koçlarından Ergin Ataman da bu ülkede çalışıyor. Transferiniz öncesi ya da sonrası görüşme şansınız oldu mu?
Yunanistan'daki görevim 15 Kasım'da başladı.
Geldiğimin ertesi günü maça çıktım. Ergin hocanın milli takım süreci vardı. Döndüğü zaman yanına gitmeyi ve fikirlerini almayı çok isterim.
Onun bir maçını saha kenarından
izlemek benim için büyük bir keyif olur. Ergin Hoca da Fatih Terim de ülkemizin en büyük teknik adamları.
İki sene önce söyleseler
"Yok be Selen" derdim ama bugün burada
olmak, ismimin onlarla birlikte bir şekilde yan
yana gelmesi, anılması bile büyük gurur.
ADIMI TAŞIYAN STİLETTOM VAR
Kaç tane stilettonuz (topuklu ayakkabı) var?
10-12 tane vardır, her renk.
Bir keresinde üzerinde ismimin
yazılı olduğu bir stiletto da hediye
aldım. Onun da önemi ve yeri ayrı.
Ayakkabılarım topuklu ama benim
için rahatlığı çok önemli. Çünkü
depar atıyorum, koşuyorum.
Uğurlu olan stilettonuz var mı? Ya da sahaya çıkmadan önce yaptığınız ritüeller?
O kadar çok totemim var ki…
Evden çıkarken bile, ayakkabı,
pantolon, kemer. Maçtan önce
kendimi kapatıyorum mesela.
Oyuncularımla konuşma yaptıktan
sonra bulunduğumuz yerde kendi
odam yoksa bir oda istiyorum. Maçı
kafamda oynuyorum. Sahada olacak Selen'le konuşuyorum. Bunu yapmadan çıkmam.
Bazı telefon görüşmeleri
de olmazsa olmazım.
YUNANİSTAN MUCİZEM
Evdeki Selen'i nasıl anlatırsınız?
Sahanın içinde ne kadar sert ve savaşçıysa
evin içinde tam tersi bir Selen var. Tam bir ev kadını. Sahaya adım atınca kalbimden bir şey geliyor.
En iyi yaptığınız yemek hangisidir?
Hepsini iyi yaparım ama köri soslu tavuk ve
şehriyeli pirinç pilavı en özeli. Köfteyi iyi yaparım, İzmir köfte. Elim de lezzetlidir.
Elinizin üstünde bir dövme var. Anlamı nedir?
Farsça 'Mucizelere inan' yazıyor.
Sizin mucizeniz nedir?
Şu an Yunanistan'da olmak bile benim için
bir mucize. Allah hep gönlüme göre veriyor.