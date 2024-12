Güçsüz olursam ezilirim!

Saha kenarındaki hareketleri nedeniyle 'Dişi Fatih Terim' lakabını alan'in topuk sesleri Yunanistan'dan duyuldu ve PAS Giannina'nın yeni koçu oldu. Çiçeği burnundaki Erdem, SABAH Spor'a özel açıklamalarda bulundu.Fatih Hoca ile bağdaşlaştırılmam, belli başlı özelliklerimizin benzemesi, adımın yan yana geçmesi büyük bir gurur. Topuklu ayakkabı, antrenörlüğe başladığım günden bu yana tercihim. Ben kadınları temsil ediyorum ve ayakkabılarıma, takılarıma, kıyafetime ayrı bir özen gösteriyorum. Her branşta birçok kadın antrenör arkadaşım beni takip ediyor.İnsanlar da bu güçlü kadın figürünü sevdiler.Ne iş yaparsak yapalım, çok çalışıp konuya hakim olmak önemli. Maalesef ki erkek de kadın da aynı şeyi yapıyor ama ilk tercih erkekler oluyor. O nedenle biz kadınlar "Bir tık" daha iyi yapmalıyız. 'Ben çok daha iyi olduğuma eminim, ama onlar seçiliyorsa 3 kat daha fazla çalışacağım' dedim.'Aaa bak' demesinler diye basketbola dair her şeyi bilmek zorundayım. Arka tarafta çok mobing de yedim ama vazgeçmedim. Onlar vazgeçsin. Kadınlara tavsiyem vazgeçmesinler, geri adım atmasınlar. Dik durduğumuz zaman onlar bir adım geri gidiyorlar.Bizim çocukluğumuz sokakta geçti. Sokaktaniçeri girmezdik. Ne topu buluyorsak oynuyorduk.Orta birde okulda basketbol kursu açıldı.En yakın arkadaşım İrem kursa yazılmış, hâlâ enyakın arkadaşımdır.deyince gaza gelip kursa yazıldım.Basketbol, hayatıma böylece girmiş oldu.Büyük oyuncu olma hevesiyle yanıp tutuşuyordumama büyük sakatlıklar geçirdim. Üst üstegelen ameliyatlar sonrası doktorlarım 'Oynama.Vücuduna da ailene de yazık' dedi. İlk ameliyatımı15 yaşında geçirdim. 21-22'ye kadar 2-3ameliyat oldum.Asistan koçluklabaşlayan maceram buraya kadar geldi.Türkiye'yi başka bir ülkede temsiletmem büyük gurur.Kaybetmeyi hiç sevmiyorum.Beni bilen biliyor.Oyuncularıma hissettirmem ama evdekiSelen o yenilginin acısını yaşar. 'Neyapsak kazanırdık' diye tekrar tekrardüşünürüm, oturur kendimi eleştiririm.Çok not tutarım.Sosyal medyada görmüşler beni. Instagramüzerinden bana ulaştılar. Menajerimleiletişime geçtiler. Katar'dan da teklifvardı. Bir maçlarını izlemek istediğimisöyledim.Bizde futbol neyse burada dabasketbol o. Bu şehir başarıya aç. Benimgibi.Ertesi günü maça çıktım. Bir gün idmanyaptık. Bir konuşma yaptım. Kazanamadıkama öyle bir mücadele ettik ve savaştıkki herkes sonuçtan çok mücadeleyeodaklandı. Çok sıcak karşılandım. Verdiğimkarar için mutluyum.Ben kadınım ve kadın takımıçalıştırmak istiyorum. BenimYunanistan'a gelme nedenimdede bu önemli rol oynadı.Takımımdedi ve bu düşüncede tercihimde roloynadı. İnşallahTürkiye'de dekadın koçlarınsayılarıartar.Yunanistan'daki görevim 15 Kasım'da başladı.Geldiğimin ertesi günü maça çıktım.Onun bir maçını saha kenarındanizlemek benim için büyük bir keyif olur.İki sene önce söyleseler"Yok be Selen" derdim ama bugün buradaolmak, ismimin onlarla birlikte bir şekilde yanyana gelmesi, anılması bile büyük gurur.10-12 tane vardır, her renk.Bir keresinde üzerinde ismiminyazılı olduğu bir stiletto da hediyealdım. Onun da önemi ve yeri ayrı.Ayakkabılarım topuklu ama benimiçin rahatlığı çok önemli. Çünküdepar atıyorum, koşuyorum.O kadar çok totemim var ki…Evden çıkarken bile, ayakkabı,pantolon, kemer. Maçtan öncekendimi kapatıyorum mesela.Oyuncularımla konuşma yaptıktansonra bulunduğumuz yerde kendiodam yoksa bir oda istiyorum. Maçıkafamda oynuyorum.Bazı telefon görüşmeleride olmazsa olmazım.Sahanın içinde ne kadar sert ve savaşçıysaevin içinde tam tersi bir Selen var.Hepsini iyi yaparım ama köri soslu tavuk veşehriyeli pirinç pilavı en özeli.Farsça 'Mucizelere inan' yazıyor.Şu an Yunanistan'da olmak bile benim içinbir mucize. Allah hep gönlüme göre veriyor.