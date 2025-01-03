Alpi’den yeni kariyer rekoru

NBA Batı Konferansı'nda Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde Dallas Mavericks'i 110-99 mağlup etti. Oyunda 37 dakika kalan Şengün, 6 top çalma ile kariyer rekoruna yeni bir istatistik ekledi. Milli basketbolcu, bunun yanı sıra 23 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle galibiyetle önemli rol oynadı.
Bu sonuçla Houston Rockets, 22. galibiyetini elde etti. Dallas Mavericks de 14. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Alperen'in oyun tarzını örnek aldığı Nikola Jokic ise takımı Denver Nuggets'ın Atlanta Hawks'ı 139-120 mağlup ettiği karşılaşmada 23 sayı, 17 ribaunt ve 15 asistle triple-double yaparak geceye damgasını vurdu.