Alpi’den yeni kariyer rekoru

NBA Batı Konferansı'nda Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde Dallas Mavericks'i 110-99 mağlup etti.Bu sonuçla Houston Rockets, 22. galibiyetini elde etti. Dallas Mavericks de 14. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Alperen'in oyun tarzını örnek aldığı Nikola Jokic ise takımı Denver Nuggets'ın Atlanta Hawks'ı 139-120 mağlup ettiği karşılaşmada 23 sayı, 17 ribaunt ve 15 asistle triple-double yaparak geceye damgasını vurdu.