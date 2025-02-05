Real Madrid’in yıldızına ceza! Fenerbahçe Beko maçında yok...

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Hezonja'ya Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasındaki hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

Bu kararın ardından Hezonja, Real Madrid'in yarın Fenerbahçe Beko ile yapacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın ise Zalgiris ile oynanan 23. hafta mücadelesinde hakemlerin talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 6 bin avro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Ayrıca aynı karşılaşmadaki taraftar olayları sebebiyle iki takıma da ikişer bin avro para cezası verildiği ifade edildi.