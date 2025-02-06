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Giriş Tarihi: 6.2.2025

Alperen’ın şovu Rockets’a yetmedi

NBA’de takımı Houston Rockets’ın, deplasmanda Brooklyn Nets’e son saniyelerde 99-97 kaybettiği maçta coşan Alperen Şengün, 35 dakika sahada kalırken 24 sayı, 20 ribaunt ve 4 asist kaydetti

Alperen’ın şovu Rockets’a yetmedi
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Brooklyn Nets maçında son 7 saniyede yediği üç sayılık iki basketle müsabakadan 99-97 yenik ayrıldı. Mehmet Okur'dan sonra All Star seçilen ikinci Türk oyuncu olan Alperen Şengün, maçta 35 dakika sahada kaldı ve 24 sayılık katkı verirken 20 ribaund alıp 4 de asist yaptı. Ancak takımının son saniyelerdeki dramatik mağlubiyetine engel olamadı. Karşılaşmayı kazanan Nets'te Keon Johnson, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Bu arada Philadelphia 76ers, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 118-116 mağlup etti. 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona ise 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla galibiyete katkı verdi.

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Alperen’ın şovu Rockets’a yetmedi
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