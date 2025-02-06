Alperen’ın şovu Rockets’a yetmedi

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Brooklyn Nets maçında son 7 saniyede yediği üç sayılık iki basketle müsabakadan 99-97 yenik ayrıldı.Ancak takımının son saniyelerdeki dramatik mağlubiyetine engel olamadı. Karşılaşmayı kazanan Nets'te Keon Johnson, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Bu arada Philadelphia 76ers, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 118-116 mağlup etti. 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona ise 2 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla galibiyete katkı verdi.