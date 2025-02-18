All-Star’da oynayan Alperen tarihe geçti

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün sahaya çıktığı NBA All- Star 2025'in final maçını, Chuck Takımı'nı 41-25 yenen Shaq Takımı kazandı. Organizasyonun son gününde, 4 takım ve 3 maçlık mini turnuvada (2 yarı final ve bir final) 40 sayıya ulaşan tarafın galip geldiği hedef skor uygulandı. Alperen, 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oldu. İlk yarı finalde Alperen'in forma giydiği Chuck Takımı, Kenny Takımı'nı 41-32 yendi.Finalde ise Chuck Takımı'nı 41-25 mağlup eden Shaq Takımı, yeni formatta düzenlenen 2025 NBA All- Star maçlarının galibi oldu. Alperen bu maçta 19 saniye süre aldı. Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, finaldeki 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmalık performansıyla Stephen Curry kazandı.