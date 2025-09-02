Size liderlik yakışır

A
Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. A Grubu'nda Litvanya'yı 93-73, Çekya'yı 92-78, Portekiz'i 95-54 yenen 12 Dev Adam, Estonya'yı da 84-64 mağlup etti. Son 16'yı daha önce garantileyen
Milliler, etkili başladığı ilk çeyreği Alperen ve Ercan Osmani ile bulduğu sayılarla 25-13 önde tamamladı. 2. periyotta farkı açıp soyunma odasına 46-27 önde gitti. 3. periyot da 65-49 Türkiye üstünlüğü ile sona erdi. 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi. Milliler yarın 21.15'te Sırbistan'ı yenerse grubu lider bitirecek.