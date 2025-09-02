Size liderlik yakışır

Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. A Grubu'ndaMilliler, etkili başladığı ilk çeyreği Alperen ve Ercan Osmani ile bulduğu sayılarla 25-13 önde tamamladı. 2. periyotta farkı açıp soyunma odasına 46-27 önde gitti. 3. periyot da 65-49 Türkiye üstünlüğü ile sona erdi. 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynayan Alperen Şengün, galibiyetin mimarı olurken, Ercan Osmani 14, Adem Bona da 12 sayıyla katkı verdi.