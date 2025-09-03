Ergin Ataman: "Bugün bir tarihi değiştirdik"

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti ve grubun lider bitirdi.

Son 16 turuna yükselen Milliler, İsveç ile eşleşti. Mücadele ardından 12 Dev Adam'ın Başanternör'ü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HALKININ GURUR DUYMASI LAZIM"

Ataman, "Bütün çocuklarla gurur duyuyorum. Türk halkının da bu çocuklarla gurur duyması lazım. Bugün bir tarihi değiştirdik. Turnuvanın favorisi Sırbistan'ı müthiş bir oyunla yendik! Akıllı bir şekilde galibiyet aldık ve grubu lider tamamladık. Eleme turları başlıyor. Her maçta dikkatli olmalıyız. Rakip kim olursa olsun çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

ALPEREN ŞENGÜN: "BİZİM İÇİN BÜYÜK GALİBİYET"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Alperen Şengün, Sırbistan galibiyetine dair, "Sırbistan iyi bir takım, turnuvanın favorisi. Bizim için büyük bir galibiyet. Bundan sonraki her maç zor. Bundan sonra kaybedersek eve gidiyoruz ve eve gitmek istemiyoruz biz! Umarım hayallerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

"İSVEÇ SERT OYNUYOR"



Alperen, sözlerine, "Bundan sonra her maç zor. Turnuvada iyi ve kötü takım yoktur. Gün gün gidersiniz. İsveç maçını izledik. Sert oynuyorlar. Biz de aynı şekilde oynayacağız ve umarım kazanıp yolumuza devam edeceğiz!" diye devam etti.



CEDİ: "HERKESLE GURUR DUYUYORUM"

Sırbistan zaferinin ardından konuşan Cedi Osman ise şunları söyledi:

"Herkesi tebrik ediyorum. Çok güzel basketbol oynadık. Maçı hiç bırakmadık. Bazen geriye de düştük. İyi oynadık. Herkesle gurur duyuyorum. Önümüz açık, inşallah finale kadar gideceğiz. Umarım bu şekilde oynamaya devam ederiz. Herkesin eline sağlık!"