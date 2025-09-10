İsrail’in soykırımına tepki!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsrail-İtalya maçında İtalyan taraftarlar sahaya sırtlarını dönerek İsrail ulusal marşını protesto etti. Güvenlik gerekçeleri sebebiyle Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadelede Filistin'de yaşananlara kayıtsız kalmayanKarşılaşmayı 5-4 kazanan İtalya, grupta İsrail'in önünde ikinci sıraya yükseldi. İtalyan taraftarlar, daha önce Eylül 2024'te Macaristan'da oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İsrail'i aynı şekilde protesto etmişti. Elemelerde aynı grupta yer alan Norveç'in, iç sahada İsrail ile oynayacağı müsabakanın bilet gelirinin de Gazze'ye bağışlanacağı açıklanmıştı.