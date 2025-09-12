Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri A Milli Basketbol Takımımız, final için parkede! Milliler, 24 yıl sonra ilk peşinde...
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) yarı final maçında, Yunanistan ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadelenin skor takibi haberimizde yer alacak...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 mücadelen de galibiyetle ayrıldı.

Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak EuroBasket'te 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

CANLI SKOR (1. periyot oynanıyor)

Türkiye: 24

Yunanistan: 16

24 YIL SONRA FİNAL PEŞİNDE

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda EuroBasket'te 24 yıl sonra final bileti alacak.

Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.

İLK FİNALİST ALMANYA

Milliler, adını finale yazdırması halinde Finlandiya'yı 98-86 ile geçen Almanya ile karşı karşıya gelecek.

YUNANİSTAN İLE 15. RANDEVU

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.

Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

