A Milli Basketbol Takımımız, final için parkede! Milliler, 24 yıl sonra ilk peşinde...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geliyor.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 mücadelen de galibiyetle ayrıldı.
Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak EuroBasket'te 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.
CANLI SKOR (1. periyot oynanıyor)
Türkiye: 24
Yunanistan: 16
24 YIL SONRA FİNAL PEŞİNDE
A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda EuroBasket'te 24 yıl sonra final bileti alacak.
Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.
YUNANİSTAN İLE 15. RANDEVU
A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.
Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.