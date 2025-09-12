Kalpler seninle bir kez daha

A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün tarihi sınavda… Eurobasket 2025'te Türkiye'nin rakibi Yunanistan. TSİ 21.00'de Letonya'da bulunan Riga Arena'da oynanacak karşılaşmada kazanırsak Almanya- Finlandiya maçının galibi ile şampiyonluk için sahaya çıkacağız.

TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmada namağlup yoluna devam eden Türkiye galip gelirse tarihinde ikinci kez finalde olacak. Yunanistan, 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada (1987, 2005) 1 kez gümüş madalya, iki defa da bronz madalya aldı.



5 Yunanistan Milli Takımı forması giyen 5 oyuncu (Sloukas, Kalaitzakis, Toliopoulos, Samodurov ve Mitoglou) Panathinaikos'taki başantrenörleri Ergin Ataman'a rakip olacak.