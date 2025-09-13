Eze eze finaldeyiz

Rakip yarın saat 21.00'de Almanya, tek hedef altın madalya

Riga'da sahaya çıkan ilk 5'imiz, hem kağıt hem parke üzerinde favoriydi! MVP Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Shane Larkin, Şehmus Hazer ve oyuna sonradan giren Dev Adamlarımız, potansiyelinin yüzde yüzünü ortaya koydu. Yunanistan karşısında maça peş peşe bloklarla başlayan, ribauntları alan ve 7-0'lık seriyle üstünlük kuran Ay-Yıldızlılar, Ercan'ın 4 üçlük denemesini de sayıya çevirmesiyle rakibi yaklaştırmadı. Dorsey'in dış atışlarıyla oyuna tutunmaya çalışan Yunanistan'a sert savunmamızla geçit vermedik. Hızlı hücumlarla da heveslerini kursaklarında bıraktık. 26-16'lık avantajla girdiğimiz ikinci periyotta Bona'nın, Dorsey'i bloklaması ve alley-oop denemesi, şov gecesinin göstergesiydi. Sayısı olmayan Alperen Şengün'ün bozuk morali, serbest atıştan bulduğu o tek sayıyla düzeldi ve gerisi de geldi. Alpi tekrar MVP kimliğine büründü. Rakip koç Spanulis çaresizce mola alsa da o da fayda vermedi.

LARKİN SAZI ELİNE ALDI, ERCAN ÜMİTLERİ BİTİRDİ

Yunanistan çok top kaybı yaparken, Alperen'in, Giannis'i bloklaması psikolojik üstünlüğü de katladı. İlk yarıyı 49- 31 önde kapattık. Üçüncü periyotta Yunanistan umutlarını artırmaya çalışsa da Shane Larkin bu kez sazı eline aldı. Alperen hem oynadı hem oynattı, tribünlerin desteğiyle daha da coştu. Son bölüme 72-51 üstün gittik. Dengemizi bozmak için tüm kozlarını oynadılar, oyunu çirkinleştirmek istediler ama elleri ayaklarına dolaştı. Ercan yine üçlüğünü attı, bitime 3 dakika 40 saniye kala ümitleri tükendi... Maçı 26 sayı farkla 94- 68 kazandık. Şimdi rakip Almanya. Dünkü oyunda gerçek gücümüzü gösterdik. Bu çocukların önünde kimse duramaz! Yarın hedef şampiyonluk. Hem takım inanıyor hem de milyonlarca taraftar. Yaşattıklarınız ve yaşatacaklarınız için teşekkürler Dev Adamlar…

BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ!

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, galibiyet sonrası çok gururluydu. Sesinin kısıldığını söyleyen Ataman, "Bu şanlı, bu tarihi galibiyet bütün ülkemize armağan olsun. Biz buraya madalya hedefiyle gelmiştik ama durum değişti. Şu anda çok duyguluyum. 1 maç daha var. Biz altın madalya ile döneceğiz. Biz şampiyon olacağız inşallah" dedi. Türkiye'nin her yerinde milyonlarca taraftarın maçı izlediğini aktaran koç, "Tatmin olmuyoruz… Bu şekilde maç kazanmaktan, Yunanistan'ı böyle yenmekten de tatmin olmuyoruz. Pazar günü (yarın) şampiyon olacağız inşallah. Almanya'yı da yenip şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.





KAPTAN GİBİ KAPTAN CEDİ OSMAN!

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, yarı final mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı. Polonya ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve bacağında kemik ödemi olduğu tespit edilen Kaptan Cedi, ağrıları olsa da iğneyle oynadı. Mücadeleye ilk 5'te başlayan oyuncumuz, büyük bir özveri gösterdi. Zaman zaman acısı yüzüne yansıdı ama elinden gelenin en iyisini yaptı.

YARIM KALANI TAMAMLAYIN!

A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası tarihinde ikinci defa final biletini aldı. Türkiye'de düzenlenen EuroBasket 2001'de 12 Dev Adam, finale kalmıştı. Yugoslavya şampiyonluğa ulaşırken Ay-Yıldızlı ekibimiz de gümüş madalya elde etmişti. Bu kez rakip Almanya, hepimizin hedefi ise Avrupa şampiyonluğu…



BU GÜCÜ NEREDEN BULDUN ERCAN!

Milli basketbolcularımız, Yunanistan'ı eze eze yenmenin sevincini yaşadı. Alperen Şengün, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Her şeyiyle seviyorum bu takımı. Kardeşiz burada. Çıktık savaştık. Ercan'a, 'Yenersek sana Rolex alacağım' diye söz verdim. Sözümü tutacağım. En iyi Rolex'i alacağım ona. Ercan bu gücü nereden buldu bilmiyorum. Giannis'i 12 sayıda tutmak inanılmazdı" dedi. Cedi Osman da "İnanılmaz iyi oynadık, çok iyi hazırlandık. Tedavi olup, dinlendim. İki gün böyleydim. Herkesle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Ercan Osmani ise "Çok video izledim Giannis'i savunabilmek için. Mutluyum böyle bir katkı yaptığım için takıma. Finale çıktık, o yüzen çok mutluyuz" diye konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BÜYÜK DESTEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımımızı finale kalma başarısı sebebiyle tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde çok iyi bir basketbol oynayarak Yunanistan'ı eleyen ve adını finale yazdıran A Millî Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Finalde Allah yardımcınız olsun, sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı. Öte yandan Riga'da tribünde Türk taraftarlar ağırlıktaydı. Basketbol-severler "Şampiyon Türkiye" tezahüratları yaptı.



TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Milli basketbolcu Ercan Osmani, maçın başındaki üçlükleriyle galibiyette büyük pay sahibiydi. 28 sayıyla da herkesi kendine hayran bıraktı. Maçın oyuncusu ödülüne layık görülen Ercan, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda son 16'dan itibaren bir maçta en fazla skor üreten oyuncusu oldu. Öte yandan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yan yana izledi. Bakan Bak, "Daha işimiz bitmedi" ifadelerini kullanırken Türkoğlu, "Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Milyonları mutluluğa boğdular. İnşallah, Almanya maçında da başka bir mutluluğa boğarlar" dedi.