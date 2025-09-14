EUROBASKET 2025 TÜRKİYE ALMANYA CANLI | 12 Dev Adam, tarih yazma peşinde! Hedef altın madalya...

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.
Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.
ALMANYA 1 KEZ KAZANDI
Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez kupanın sahibi oldu. Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 1993'ün finalinde Almanya, Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
TÜRKİYE - ALMANYA CANLI SKOR:
1.PERİYOT SONUCU: 22-24
2.PERİYOT: 37-35
3.PERİYOT:
MAÇ SONUCU:
İKİ TAKIM ARASINDA 12.RANDEVU
A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.
Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.