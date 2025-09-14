EUROBASKET 2025 TÜRKİYE ALMANYA CANLI | 12 Dev Adam, tarih yazma peşinde! Hedef altın madalya...

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.