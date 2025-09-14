Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri EUROBASKET 2025 TÜRKİYE ALMANYA CANLI | 12 Dev Adam, tarih yazma peşinde! Hedef altın madalya...
Giriş Tarihi: 14.9.2025 20:58 Son Güncelleme: 14.9.2025 21:39

EUROBASKET 2025 TÜRKİYE ALMANYA CANLI | 12 Dev Adam, tarih yazma peşinde! Hedef altın madalya...

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile karşı karşıya geliyor. Arena Riga'da oynanan final maçı, saat 21.00'de başladı. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

EUROBASKET 2025 TÜRKİYE ALMANYA CANLI | 12 Dev Adam, tarih yazma peşinde! Hedef altın madalya...

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Milli takım, Almanya'ya üstünlük kurması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

ALMANYA 1 KEZ KAZANDI

Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez kupanın sahibi oldu. Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 1993'ün finalinde Almanya, Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya, 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, EuroBasket 2022'de de bronz madalya kazandı.

İLK 5: Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Alperen Şengün.

TÜRKİYE - ALMANYA CANLI SKOR:

1.PERİYOT SONUCU: 22-24

2.PERİYOT: 37-35

3.PERİYOT:

MAÇ SONUCU:

İKİ TAKIM ARASINDA 12.RANDEVU

A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.

Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
EUROBASKET 2025 TÜRKİYE ALMANYA CANLI | 12 Dev Adam, tarih yazma peşinde! Hedef altın madalya...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz