İlerisi için yorum yapamam

A
Milli Basketbol Takımımızın baş antrenörü Ergin Ataman, maç sonrası gözyaşlarına engel olamadı. Şampiyonanın en iyi koçu seçilen
Ataman, basın toplantısında Dünya Şampiyonası için gelen soruya, "Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük, son saniyelerde kaybetmek önümüzdeki süreç için yorum yapmamı engelliyor.
Yetkililerle değerlendirme yaparız" yanıtını verdi. Ataman ayrıca, "Oyuncuların maç içindeki kararları hakkında yorum yapmak istemiyorum. Alperen Şengün son anda atış yapmak istedi ve yaptı.
Bu kadar"değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN BAK: ÜLKEMİZİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya maçı sonrası tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajda "Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden kutluyorum. Emeği geçen sporcularımıza, teknik ekibimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.
FUTBOLDAN TAM DESTEK
12 Dev Adam'ın gümüş madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası sonrası Türk futbol camiasından destek ve tebrik mesajları yağdı:
GALATASARAY:
Bizleri gururlandıran başta Ergin Ataman ve tüm teknik ekiple birlikte 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz.
BEŞİKTAŞ:
Bizlere çok büyük bir heyecan yaşattınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor.
F.BAHÇE:
Basketbol Milli Takımı'nı canı gönülden kutlar, kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü Riga'dan tüm dünyaya duyuran millilerimizin bu tarihi başarısında emeği geçen herkesi tebrik ederiz.
SAMSUNSPOR:
Mücadeleniz ve yaşattığınız gurur için minnettarız.
MERİH DEMİRAL:
Terinizin her damlasıyla bu milleti gururlandırdınız. İyi ki varsınız.