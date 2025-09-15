İlerisi için yorum yapamam

Milli Basketbol Takımımızın baş antrenörü Ergin Ataman, maç sonrası gözyaşlarına engel olamadı.Ataman, basın toplantısında Dünya Şampiyonası için gelen soruya, "Çok üzgünüm. Böylesine önemli bir finali son iki dakikaya kadar önde götürdük,Yetkililerle değerlendirme yaparız" yanıtını verdi. Ataman ayrıcaBu kadar"değerlendirmesinde bulundu.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya maçı sonrası tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajda "Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımımızı canı gönülden kutluyorum. Emeği geçen sporcularımıza, teknik ekibimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.12 Dev Adam'ın gümüş madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası sonrası Türk futbol camiasından destek ve tebrik mesajları yağdı:Bizleri gururlandıran başta Ergin Ataman ve tüm teknik ekiple birlikte 12 Dev Adam'a teşekkür ediyoruz.Bizlere çok büyük bir heyecan yaşattınız. Türkiye sizinle gurur duyuyor.Basketbol Milli Takımı'nı canı gönülden kutlar, kırmızıyla beyazın, ay ve hilalin gücünü Riga'dan tüm dünyaya duyuran millilerimizin bu tarihi başarısında emeği geçen herkesi tebrik ederiz.Mücadeleniz ve yaşattığınız gurur için minnettarız.Terinizin her damlasıyla bu milleti gururlandırdınız. İyi ki varsınız.