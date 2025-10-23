Helal olsun sana Alperen

Türkiye'nin EUROBASKET 2025 finaline çıkmasında başrol oynayan Alperen Şengün, NBA'de de yeni sezona fırtına gibi başladı.

Milli basketbolcu, Houston Rockets'ın son şampiyon Oklahoma City'ye uzatmalarda 125-124 kaybettiği maçta 39 sayı attı ancak yetmedi.

Alperen, açılış gecesinde 5+ üçlük isabeti, 35+ sayı, 10+ ribaund, 5+ asiste ulaşan tarihteki ilk isim olarak ABD'yi salladı. İşte detaylar:



SPORTS ILLUSTRATED:

Taraftarlar, Alperen'in bu yıl neler ortaya koyacağına dair bir fikir edindi. Şengün, MVP ödülüne layık bir performans sergiledi. Maçı göz kamaştırıcı bir istatistikle tamamladı.

ESPN: Alperen'in Thunder'a karşı 39 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Yahoo: Rockets'ın yıldızı Alperen, NBA tarihinde daha önce görülmemiş çarpıcı istatistiklere imza attı.

AP: Şengün, sezonun ilk maçında en az 39 sayı, 11 ribaund ve 7 asist üreten ilk oyuncu oldu.

LEBRON JAMES'TEN ÖVGÜ

MIND the Game programında Steve Nash ile beraber sezonu değerlendiren Lakers forması giyen efsane basketbolcu LeBron James, Alperen Şengün'e övgülerde bulundu. Yakından takip edilmesi gereken bir isim olduğuna değinen 40 yaşındaki efsane yıldız, "Sanırım Houston'ı düşünüyorsunuz. Oyunun en yetenekli uzunlarından birine sahip olduğunuzda (Alperen Şengün) bir makineye sahip oluyorsunuz" yorumunda bulundu. LeBron, Nuggets için "Birçok tamamlayıcı ve savaşta test edilmiş oyuncu eklediler" diye konuştu.

İŞTE PERFORMANSI

39 sayı

11 ribaund

7 asist

2 top çalma

1 blok

12/24 saha içi isabet

5/8 üç sayı isabet

10/11 serbest atış isabet