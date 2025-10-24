Son dakika haberi: Euroleague’de Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Anadolu Efes mücadeleye "Shane Larkin, Nick Weiler-Babb, Isaıa Cordinier, Roland Smits, Ercan Osmani" ilk 5'iyle başladı.
Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 79-69'luk skorla kazandı. Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Nicolas Weiler-Babb oldu.
Bu sonucun ardından Kanarya, üçüncü galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes dördüncü yenilgisini aldı. EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia'ya konuk olacak. Anadolu Efes ise Paris Basket deplasmanına gidecek.
ANADOLU EFES: Larkin 13, Şehmus Hazer, Loyd 9, Weiler-Babb 17, Cordinier 10, Smits 8, Dessert 3, Dozier 1, Swider, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 10, Bacot 9, Wilbekin 12, Melli 7, Horton Tucker 5, Tarık Biberovic 8, Onuralp Bitim, Mikael Jantunen, Hall 12, Bonzie Colson 10, Khem Birch 6
ÇEYREK SONUÇLARI:
1.ÇEYREK: Anadolu Efes 24-18 Fenerbahçe Beko
2.ÇEYREK: Anadolu Efes 43-44 Fenerbahçe Beko
3.ÇEYREK: Anadolu Efes 58-58 Fenerbahçe Beko