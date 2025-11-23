Katil İsrail’e öfke!

Basketbolda EuroLeague'in 12. haftasında İtalya'da önceki gün oynanan Virtus Bologna– Maccabi Tel Aviv BC maçı öncesi sokaklarda tansiyon yükseldi. Bologna kentinde binlerce kişi şehir merkezindeki Maggiore Meydanı'nda bir araya gelerek, İsrail takımlarının uluslararası müsabakalarda mücadele etmesine tepki gösterdi. Protestocular, "İsrail'e kırmızı kart göster" dövizi açarak, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerken, "Filistin'e özgürlük" sloganları attılar. Güvenlik güçleri, olaylara tazyikli su sıkarak müdahale etti. Bazı göstericilerin de çöp kutularıyla bariyerler kurduğu ve meşalelerle karşılık verdiği görüldü. Savaş alanına dönen sokaklarda göstericilerle güvenlik güçleri arasında da olaylar çıktı. Olayların gölgesinde oynanan karşılaşma, Virtus Bologna'nın 99-89'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.