‘Grubumuz zor ama hedef yine madalya’

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu ilk maçında bugün saat 21.00'de Bosna Hersek ile karşılaşacak. TRT1'den yayınlanacak müsabakanın öncesinde dün Ay-Yıldızlı ekibimiz için medya günü düzenlendi. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 EuroBasket'te alınan ikinciliği hatırlatarak, "Bu başarının bir parçası olduğumuz için gururluyuz. Takımımızın yönetimsel olarak ilk günden beri arkasında durduk. Durmaya da devam edeceğiz" dedi.

CİDDİ EKSİKLERİMİZ VAR

Başantrenör Ergin Ataman ise şu ifadeleri kullandı: "Hedefimiz şu anda Dünya Kupası'na katılmak. Zorlu bir gruptayız. Bu gruptan çıkmak yeterli olmuyor. Çaprazda da iki güçlü takım; Litvanya ve İtalya var. Bizim grupta da Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre var. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılıp, Avrupa Şampiyonası finalisti olarak orada madalya kazanmaya çalışacağız. NBA'deki Alperen Şengün ve Adem Bona, bu dönemde oynayamıyor. NBA'de hiçbir oyuncu bu pencere maçlarında oynayamıyor. Larkin'in de ciddi sakatlığı var. Cedi de sakat. Maalesef şampiyonalarda oynayan kadrolarla, sezon içerisinde oynanan maçlardaki kadrolar farklı oluyor. Avrupa'nın en iyi takımı olmamız, bize Dünya Kupası bileti vermeyecek."