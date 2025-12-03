Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
Giriş Tarihi: 3.12.2025

2025 Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin arasında oynanacak maçla sahibini bulacak. İlk kez 1993'te düzenlenen, 2020 ve 2021'de Kovid-19 salgını, 2023'te de Kahramanmaraş depremleri sebebiyle oynanmayan kupa karşılaşmasının 30'uncusu, 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak ve HT Spor'dan yayınlanacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin, kupanın 2025'teki sahibi olmak için mücadele edecek.
