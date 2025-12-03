Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin arasında oynanacak maçla sahibini bulacak.Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Türkiye Kupası'nı kazanan Çimsa ÇBK Mersin, kupanın 2025'teki sahibi olmak için mücadele edecek.