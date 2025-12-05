F.Bahçe ertelendi A.Efes mağlup

EuroLeague'in 14. haftasında dün oynanması planlanan Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı Atina'daki yoğun yağış nedeniyle karşılaşmanın yapılacağı salonda meydana gelen su sızıntılarından dolayı ertelendi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, ''Bu akşam (Dün akşam) TSİ 22.15'te oynanması planlanan Olympiacos - Fenerbahçe Beko, EuroLeague 14. hafta mücadelesi olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel yönetimin tavsiyesi sonucu ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarihe ilişkin bilgilendirme EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır'' denildi. Öte yandan diğer temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Real Madrid'e 81-75 mağlup oldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede periyotlar 17-17, 24-20, 18-23 ve 16-21 sona erdi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 9. yenilgisini yaşadı.