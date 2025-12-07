Beşiktaş GAİN 10’da 10 yaptı!

Basketbol Süper Ligi'nde lider Beşiktaş GAİN deplasmanda Karşıyaka'yı da yenerek 10'da 10 yapıp zirvedeki yerini korudu: 73-86. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan ev sahibi Karşıyaka üst üste 8'inci mağlubiyetini alarak düşme hattında kaldı.

Maça 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş'a Karşıyaka Alston'un dış atışlarıyla yanıt vererek oyunda dengeyi buldu. Son hücumda Karşıyakalı Gordic hücuma çıkarken topu kapan Lemar attığı turnikeyle takımının periyodu önde bitirmesini sağladı: 15-18. İkinci periyotta Karşıyaka devrenin bitimine 6 dakika 30 saniye kala Gordic'in üçlüğüyle ilk kez 26-24 öne geçti. Bu bölümden sonra Lemar ve Dotson'un etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan Beşiktaş tekrar öne geçip farkı yeniden açtı. İlk yarı 10 sayı farkla 34-44 sonuçlandı. Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü periyot fark değişmeyince 55-65 bitti. Son 10 dakikada üstünlüğünü koruyan konuk ekip salondan galibiyetle ayrıldı: 73-86.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

KARŞIYAKA: Young 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 15, Moody 19, Sokolowski 2, Gordic 6, Mert Celep 8, Serkan Menteşe

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 13, Zizic 19, Kamagate 9, Berk Uğurlu 4, Lemar 13, Canberk Kuş, Brown 9

1'İNCİ PERİYOT: 15-18

DEVRE: 34-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-65