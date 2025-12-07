Galatasaray’ın eski kaptanından sarı-kırmızılı takıma küfür! O sözleri tepki çekti...

Tepkileri büyüten bir diğer gelişme ise karşılaşmanın ardından yaşandı. Maçın bitiminden sonra salondan ayrılan sarı-kırmızılı takımın otobüsü taşlandı. Hem Galatasaray taraftarları hem de spor kamuoyu güvenlik zafiyeti nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Galatasaray'da kaptanlık yapan ve "Galatasaray'ın evladı" olarak anılan Göksenin Köksal'ın davranışları, sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisine yol açtı. Bazı taraftarların "Göksenin hiçbir zaman Galatasaray'ın evladı olmamış" yorumları dikkat çekti.