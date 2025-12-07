Galatasaray’ın eski kaptanından sarı-kırmızılı takıma küfür! O sözleri tepki çekti...

6 Aralık'ta oynanan Bursaspor – Galatasaray basketbol maçında Galatasaray'ın eski kaptanı Göksenin Köksal, maç sırasında sarı-kırmızılı takımın yöneticilerine küfür ettiği belirtildi. Bursaspor forması giyen Köksal'ın eski takımı Galatasaray'a ve yöneticilerine söylediği ağır sözler tepki çekti.
Tepkileri büyüten bir diğer gelişme ise karşılaşmanın ardından yaşandı. Maçın bitiminden sonra salondan ayrılan sarı-kırmızılı takımın otobüsü taşlandı. Hem Galatasaray taraftarları hem de spor kamuoyu güvenlik zafiyeti nedeniyle endişelerini dile getirdi.
Galatasaray'da kaptanlık yapan ve "Galatasaray'ın evladı" olarak anılan Göksenin Köksal'ın davranışları, sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisine yol açtı. Bazı taraftarların "Göksenin hiçbir zaman Galatasaray'ın evladı olmamış" yorumları dikkat çekti.
Emniyet güçleri, otobüsün camının kırıldığı olayın şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Galatasaray MCT Technic'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada da Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafileyi taşıyan otobüsün dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğradığı belirtilmişti.
Açıklamada, takımın otobüs değişimi sonrası İstanbul'a devam ettiği bilgisi aktarılmıştı.