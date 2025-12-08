Fenerbahçe, Jasikevicius ile mutlu sona yakın!

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2023-2024 sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin başına geçen Sarunas Jasikevicius 1 kez EuroLeauge, 2 Türkiye Ligi, 2 kez Türkiye Kupası ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.