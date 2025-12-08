Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe, Jasikevicius ile mutlu sona yakın!
Giriş Tarihi: 8.12.2025 19:12

Fenerbahçe, Jasikevicius ile mutlu sona yakın!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başantrenörü Sarunas Jasikeviciuss ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda uzun süredir başantrenör Sarunas Jasikevicius'un geleceği merak ediliyordu.

Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Litvanyalı çalıştırıcıya yeni kontrat önermişti.

49 yaşındaki teknik adamın, uzun süren görüşmelerin ardından teklifi kabul ettiği öğrenildi. Jasikevicius'un 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, maaşında da 2 katı iyileştirme yapılması ön görülüyor.

6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2023-2024 sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin başına geçen Sarunas Jasikevicius 1 kez EuroLeauge, 2 Türkiye Ligi, 2 kez Türkiye Kupası ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

