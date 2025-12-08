Fenerbahçe, Jasikevicius ile mutlu sona yakın!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda uzun süredir başantrenör Sarunas Jasikevicius'un geleceği merak ediliyordu.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Litvanyalı çalıştırıcıya yeni kontrat önermişti.
49 yaşındaki teknik adamın, uzun süren görüşmelerin ardından teklifi kabul ettiği öğrenildi. Jasikevicius'un 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması beklenirken, maaşında da 2 katı iyileştirme yapılması ön görülüyor.
6 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2023-2024 sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin başına geçen Sarunas Jasikevicius 1 kez EuroLeauge, 2 Türkiye Ligi, 2 kez Türkiye Kupası ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.