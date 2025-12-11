Spurs ve Thunder NBA Kupası’nda yarı finale yükseldi

Crypto.com Arena'da oynanan maçta Spurs oyuncusu Stephon Castle, 30 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

San Antonio Spurs'ta De'Aaron Fox 20, Keldon Johnson 17, Harrison Barnes ve Julian Champagnie de 16'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Lakers'ta Luka Doncic 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. LeBron James 19 sayı ve 15 ribauntla "double-double"yaptı, Marcus Smart da 26 sayı kaydetti.