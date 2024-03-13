1 milyon Euro’luk Boyd şoku!

Beşiktaş'a eski futbolcusu Tyler Boyd'dan kötü haber geldi. Siyahbeyazlı kulübün 2019-20 sezonunda Portekiz kulübü Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ABD'li hücum oyuncusu, 2022-23'te beklenen performansı gösterememiş ve kendisine gelen teklifleri de reddettiği gerekçesiyle kadro dışı kalmıştı.
Lisansı da askıya alınan futbolcu, daha sonra Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etmişti. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, oyuncunun 4 Kasım 2022'de feshedilen sözleşmesi sebebiyle Kartal'ın, Boyd'a 956 bin Euro tazminatı, bu tarihten itibaren işleyen yıllık %5 faizi ile ödemesine karar verdi.
Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir" ifadesini kullandı.