Amartey gidiyor sıra Chamberlain’de

Siyah-beyazlıların verim alamadığı Daniel Amartey ayrılıyor. Ganalı futbolcu için Arap Yarımadası'ndan kiralık teklif alan Beşiktaş anlaşmayı sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun yıllık 1.8 milyon Euro olan maaşını yeni kulübü ödeyecek. Ayrılık sırası ise Chamberlain ve Montero'ya geldi. İki futbolcuya da teklifler bulunuyor.Montero'ya da Portekiz, İspanya ve İtalya'dan talipler var.