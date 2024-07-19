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Giriş Tarihi: 19.7.2024

Amartey gidiyor sıra Chamberlain’de

Ganalı stoper vedaya hazırlanırken Chamberlain de İngiltere yolcusu

Amartey gidiyor sıra Chamberlain’de
Siyah-beyazlıların verim alamadığı Daniel Amartey ayrılıyor. Ganalı futbolcu için Arap Yarımadası'ndan kiralık teklif alan Beşiktaş anlaşmayı sağladı. 29 yaşındaki futbolcunun yıllık 1.8 milyon Euro olan maaşını yeni kulübü ödeyecek. Ayrılık sırası ise Chamberlain ve Montero'ya geldi. İki futbolcuya da teklifler bulunuyor. Chamberlain, Southampton ve Sheffield United ile görüşürken kısa süre içerisinde Ada'dan bir kulübün yolunu tutması bekleniyor. Montero'ya da Portekiz, İspanya ve İtalya'dan talipler var. 1 yıl kontratı kalan İspanyol stoper için Beşiktaş 1.5 milyon Euro seviyesinde bonservis bekliyor.
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Amartey gidiyor sıra Chamberlain’de
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